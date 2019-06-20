Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в ПриморьеREGNUM 07:22

Проблема известна. В общем, понятно, из-за чего сложности возникают: только косатки, насколько я себе представляю, только косатки стоят около $100 млн. Поэтому интересантов, так сказать, много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением.

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Политика Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).

Политика Путин заявил, что не является инопланетянином Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.

Здоровье Шумков пригрозил курганским главврачам проверками силовиков Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил включить силовиков в комиссию, которая проверяет работу больниц.

Экономика Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.

Происшествия Алибасова проверят на психотропные вещества "Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества", - заявил Горожанкин.

Авто Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Политика Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.

Космос Казанские учёные примут участие в международном космическом проекте Учёные Казанского федерального университета (КФУ) обеспечат наземную поддержку совместного российско-германского проекта орбитальной астрофизической обсерватории.

Энергетика В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Общество В большинстве российских вузов начинается приемная кампания Приемная кампания начинается в большинстве российских вузов в четверг.

Политика ЕС продлил санкции против России по Крыму Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Политика Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика Путин сказал, какую окрошку предпочитает Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.

Транспорт В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

Авто Volvo увеличит стоимость кроссовера Volvo XC40 c 1 июля В России с 1 июля этого года вырастут в цене дизельные модификации компактного кроссовера Volvo XC40.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Политика Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Ющенко, которым строго ограничивалась установка сигнальных проблесковых маячков на автомобилях.

Экономика Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.

Политика Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.

Политика Си Цзиньпин отправился с государственным визитом в КНДР Председатель КНР Си Цзиньпин утром 20 июня отправился с государственным визитом в КНДР.