Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в ПриморьеREGNUM 07:22

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Владимир Путин
Проблема известна, понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я знаю, стоят около 100 миллионов долларов. Заинтересованных очень много и поэтому так непросто решается проблема. Там, где большие деньги, всегда возникают сложности. Слава Богу, движение началось.
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