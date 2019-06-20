Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в ПриморьеВзгляд.ру 06:45

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.

Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в Приморье

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