Политика
Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в ПриморьеВзгляд.ру 06:45
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Вашингтон
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