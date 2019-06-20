Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в ПриморьеREGNUM 07:22

Проблема известна. В общем, понятно, из-за чего сложности возникают: только косатки, насколько я себе представляю, только косатки стоят около $100 млн. Поэтому интересантов, так сказать, много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением.

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

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