Политика

Путину показали находки на археологических раскопках в КремлеНТВ 10:18

Владимир Путин ознакомился с ходом новых археологических раскопок в Кремле. Президента сопровождал директор Института археологии РАН Николай Макаров. Работы в Большом Кремлёвском сквере начались месяц назад.
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Раскопки в Кремле: археологов ждали неожиданные находки

Вести.Ru14:43

Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле

РБК10:52

Путин пошутил о месте археологических раскопок в Кремле

Life.ru09:27

Путин пошутил о найденном на раскопках в Кремле предмете

Газета.Ru09:44

Путин назвал археологические раскопки в Кремле чрезвычайно важными

РИА Новости09:12

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

RT на русском08:28

Путину рассказали о дьяках на Руси

Российская газета11:34
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Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричества

"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить

В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу

Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».
Обновлено в 17:53
Политика

Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в Москве

"За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек", - сообщили в ведомстве, добавив, что задержанных вывозят в территориальные подразделения полиции для разбирательства.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Общество

Более двухсот человек, по данным МВД, задержаны в Москве за участие в несогласованной акции в поддержку Голунова

Более двухсот человек, по данным МВД, задержаны в Москве за участие в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира

По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково

Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Здоровье

Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек

В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне

Обновлено в 12:33
Политика

На Украине Порошенко и Гройсмана обвинили в узурпации власти

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил экс-лидера страны Петра Порошенко и ключевых чиновников его администрации в узурпации власти.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

Новый логотип Firefox

В июле прошлого года дизайнеры Mozilla заявили миру, что логотип должен развиваться, чтобы охватить более широкое семейство продуктов: "Как значок, эта быстрая лиса с пылающим хвостом не предлагает достаточно возможностей для дизайна, чтобы представлять все семейство продуктов Firefox Mozilla".
Обновлено в 07:25
Спорт

Медведева, Загитова и Туктамышева побывали на кулинарном шоу в Японии

Российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева стали гостями японской кулинарной программы.
Обновлено в 17:21
Здоровье

Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице

Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено в 08:48
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Космос

Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет

Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии

Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет

Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца

Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Общество

В Пятигорске торжественно запустили подсветку радиотелевизионной башни

Торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук в Пятигорске Ставропольского края состоялась 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня

Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил о достижении соглашения о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.
Обновлено в 15:05
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