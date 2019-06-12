Политика
Путину показали находки на археологических раскопках в КремлеНТВ 10:18
Владимир Путин ознакомился с ходом новых археологических раскопок в Кремле. Президента сопровождал директор Института археологии РАН Николай Макаров. Работы в Большом Кремлёвском сквере начались месяц назад.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить
В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу
Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».
Обновлено в 17:53
Политика
Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией
Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в Москве
"За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек", - сообщили в ведомстве, добавив, что задержанных вывозят в территориальные подразделения полиции для разбирательства.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Общество
Более двухсот человек, по данным МВД, задержаны в Москве за участие в несогласованной акции в поддержку Голунова
Более двухсот человек, по данным МВД, задержаны в Москве за участие в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира
По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково
Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Здоровье
Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек
В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33
Политика
На Украине Порошенко и Гройсмана обвинили в узурпации власти
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил экс-лидера страны Петра Порошенко и ключевых чиновников его администрации в узурпации власти.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Новый логотип Firefox
В июле прошлого года дизайнеры Mozilla заявили миру, что логотип должен развиваться, чтобы охватить более широкое семейство продуктов: "Как значок, эта быстрая лиса с пылающим хвостом не предлагает достаточно возможностей для дизайна, чтобы представлять все семейство продуктов Firefox Mozilla".
Обновлено в 07:25
Спорт
Медведева, Загитова и Туктамышева побывали на кулинарном шоу в Японии
Российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева стали гостями японской кулинарной программы.
Обновлено в 17:21
Здоровье
Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице
Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено в 08:48
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Космос
Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет
Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца
Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Общество
В Пятигорске торжественно запустили подсветку радиотелевизионной башни
Торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук в Пятигорске Ставропольского края состоялась 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня
Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил о достижении соглашения о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.
Обновлено в 15:05