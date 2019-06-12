Путину показали находки на археологических раскопках в КремлеНТВ 10:18

Владимир Путин ознакомился с ходом новых археологических раскопок в Кремле. Президента сопровождал директор Института археологии РАН Николай Макаров. Работы в Большом Кремлёвском сквере начались месяц назад.

Происшествия На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ "Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.

Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Происшествия В Абхазии восстановили подачу электричества "Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".

Шоу-бизнес Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.

Шоу-бизнес Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».

Политика Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Происшествия Полиция сообщила о более 200 задержанных на акции в Москве "За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек", - сообщили в ведомстве, добавив, что задержанных вывозят в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Футбол СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак» Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.

Политика Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.

Происшествия Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Здоровье Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.

Политика На Украине Порошенко и Гройсмана обвинили в узурпации власти Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил экс-лидера страны Петра Порошенко и ключевых чиновников его администрации в узурпации власти.

Гаджеты Новый логотип Firefox В июле прошлого года дизайнеры Mozilla заявили миру, что логотип должен развиваться, чтобы охватить более широкое семейство продуктов: "Как значок, эта быстрая лиса с пылающим хвостом не предлагает достаточно возможностей для дизайна, чтобы представлять все семейство продуктов Firefox Mozilla".

Спорт Медведева, Загитова и Туктамышева побывали на кулинарном шоу в Японии Российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева стали гостями японской кулинарной программы.

Здоровье Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.

Экономика Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.

Космос Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.

Технологии Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.

Шоу-бизнес Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.

Общество В Пятигорске торжественно запустили подсветку радиотелевизионной башни Торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук в Пятигорске Ставропольского края состоялась 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.