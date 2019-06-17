Путину доложили про ситуацию в ЧемодановкеГазета.Ru 07:05

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости". Ранее в Чемодановке где в результате массовой драки селян с цыганами погиб человек, еще четверо пострадали. Песков назвал произошедший инцидент "весьма резонансной ситуацией".

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Политика Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".

Происшествия Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".

Игры CDPR раскрыла характеристики ПК, на котором запускали Cyberpunk 2077 на E3 2019 Обычным посетителям на E3 2019 показали только CGI-трейлер Cyberpunk 2077, но журналистам и крупным блогерам разработчики продемонстрировали новое геймплейное демо игры.

Происшествия Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.

Происшествия Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".

Экономика ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

Политика В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".

Кино Главный приз «Кинотавра» достался фильму «Бык» Картина Бориса Акопова «Бык» признана лучшим фильмом на 27 российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, сообщает РИА Новости.

Происшествия Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия Лесному хозяйству Пензенской области нанесен ущерб в 700 млн рублей Ранее в Пензенской области уже вскрывались факты незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере.

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.

Шоу-бизнес Пугачева купила место на кладбище Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".

Происшествия Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.

Экономика Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.

Шоу-бизнес Бари Алибасова выписали из больницы Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Политика Трамп пояснил данные об активных кибератаках США на Россию Утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали предпринимать более активные попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергосистему России, не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп.

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Политика Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.