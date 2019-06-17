Происшествия

Путину доложили про ситуацию в ЧемодановкеГазета.Ru 07:05

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости". Ранее в Чемодановке где в результате массовой драки селян с цыганами погиб человек, еще четверо пострадали. Песков назвал произошедший инцидент "весьма резонансной ситуацией".
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Кремль знает про Чемодановку

Национальная служба новостей10:31

Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка под Пензой

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РИА Новости06:06

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РБК06:29

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ТАСС06:18

Путину доложили о конфликте в Чемодановке

Коммерсантъ06:16

Песков: Путина проинформировали о ситуации в Чемодановке

RT на русском06:36
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