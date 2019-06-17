Происшествия
Путину доложили про ситуацию в ЧемодановкеГазета.Ru 07:05
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости". Ранее в Чемодановке где в результате массовой драки селян с цыганами погиб человек, еще четверо пострадали. Песков назвал произошедший инцидент "весьма резонансной ситуацией".
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