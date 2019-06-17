Путину доложили о событиях в ЧемодановкеPenzaNews 06:34

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путину доложили о событиях в Чемодановке

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