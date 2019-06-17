Происшествия
Путину доложили о событиях в ЧемодановкеPenzaNews 06:34
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика
Супруга Зеленского встретилась с первой леди Франции и позвала ее на Украину
Обновлено в 09:59
Футбол
«Атлетико» надеется подписать Феликса
Как сообщает Marca, мадридский клуб надеется, что этим летом им удастся договориться по 19-летнему португальцу.
Обновлено 15 июня в 00:41
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Политика
Мусульмане потребовали объяснений от Колесникова за слова о мечетях
Выступление Колесникова на рабочей группе в ЕГД Мухутдинов пишет, что мусульмане глубоко оскорблены такой провокационной, недопустимой постановкой вопроса – и оскорбились мусульмане не только Свердловской области, но и других регионов страны.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным
Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Футбол
Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 по футболу продолжит карьеру в «Спартаке»
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Антона Лисина на должность директора департамента по связям с общественностью.
Обновлено в 11:52
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Политика
Команда Порошенко рассорилась с премьером и обвинила его в предательстве
Ранее 17 июня Гройсман назвал «Европейскую солидарность» старой партией, которая должна уйти в прошлое.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали
Обновлено в 11:13
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД
Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 10:15
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Космос
Montblanc обновил коллекцию ручек StarWalker
Кстати, по задумке дизайнеров бренда, изделия коллекции StarWalker несут в себе и гуманитарную функцию: они призваны заставить задуматься о том, как важно сохранить планету и способствовать ее дальнейшему процветанию.
Обновлено 14 июня в 14:44
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Экономика
Французский миллиардер купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Компания BidFair USA, принадлежащая французскому бизнесмену Патрику Драи, купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 11:51
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития России
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации распоряжению, подписанному главой правительства Дмитрием Медведевым, уволенный 30 апреля с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич был назначен замминистра экономического развития страны, передает РБК.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Суд освободил журналиста Рудникова от реального срока
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Китай выразил восхищение «дерзким сигналом» России в адрес НАТО
Как пишут китайские эксперты на информационном портале Sohu, корабли Балтийского флота осуществили «дерзкие, но весьма эффективные» маневры противодействия НАТО.
Обновлено в 08:20
Политика
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы и был отстранен от власти в результате военного переворота.
Обновлено в 12:08
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Авто
Компания BMW официально отказалась от моторов V12
В BMW официально подтвердили отказ от использования бензинового двигателя V12 для оснащения моделей новой генерации, заявил новый гендиректор компании Маркус Флаш.
Обновлено в 07:46
Авто
Хэтчбек Geely Emgrand GS скоро появится на российском рынке
Geely Emgrand GS получил одобрение от Росстандарта. Пятидверный хэтчбек в скором времени появится на российском рынке.
Обновлено в 12:10
Политика
Работы по определению границы между Дагестаном и Чечней приостановлены
Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников принял решение приостановить работу по определению границы между Чечней и Дагестаном до следующего года.
Обновлено в 09:45
Здоровье
В Тамбовской области выявлена вспышка бруцеллёза у коров
От одного человека к другому бруцеллёз не передаётся.
Обновлено в 08:55