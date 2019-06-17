Происшествия

Путину доложили о событиях в ЧемодановкеPenzaNews 06:34

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Кремль знает про Чемодановку

Национальная служба новостей10:31

Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка под Пензой

Ведомости06:39

Путину доложили о конфликте в Чемодановке

Коммерсантъ06:16

Путину доложили о массовой драке и протестах под Пензой

РБК06:29

Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка Пензенской области

ТАСС06:18

Песков: Путина проинформировали о ситуации в Чемодановке

RT на русском06:36

Путину доложили о ситуации в Чемодановке

РИА Новости06:06
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Политика

Супруга Зеленского встретилась с первой леди Франции и позвала ее на Украину

Обновлено в 09:59
Футбол

«Атлетико» надеется подписать Феликса

Как сообщает Marca, мадридский клуб надеется, что этим летом им удастся договориться по 19-летнему португальцу.
Обновлено 15 июня в 00:41
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Происшествия

Московский таксист пообещал жениться на изнасилованной пассажирке

Обновлено в 11:50
Футбол

Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Политика

Мусульмане потребовали объяснений от Колесникова за слова о мечетях

Выступление Колесникова на рабочей группе в ЕГД Мухутдинов пишет, что мусульмане глубоко оскорблены такой провокационной, недопустимой постановкой вопроса – и оскорбились мусульмане не только Свердловской области, но и других регионов страны.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным

Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Футбол

Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 по футболу продолжит карьеру в «Спартаке»

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Антона Лисина на должность директора департамента по связям с общественностью.
Обновлено в 11:52
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Политика

Команда Порошенко рассорилась с премьером и обвинила его в предательстве

Ранее 17 июня Гройсман назвал «Европейскую солидарность» старой партией, которая должна уйти в прошлое.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали

Обновлено в 11:13
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Власти Чемодановки заявили, что цыгане добровольно покинули село

Обновлено в 12:16
Происшествия

Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД

Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 10:15
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Космос

Montblanc обновил коллекцию ручек StarWalker

Кстати, по задумке дизайнеров бренда, изделия коллекции StarWalker несут в себе и гуманитарную функцию: они призваны заставить задуматься о том, как важно сохранить планету и способствовать ее дальнейшему процветанию.
Обновлено 14 июня в 14:44
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Экономика

Французский миллиардер купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Компания BidFair USA, принадлежащая французскому бизнесмену Патрику Драи, купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 11:51
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития России

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации распоряжению, подписанному главой правительства Дмитрием Медведевым, уволенный 30 апреля с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич был назначен замминистра экономического развития страны, передает РБК.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Суд освободил журналиста Рудникова от реального срока

Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Китай выразил восхищение «дерзким сигналом» России в адрес НАТО

Как пишут китайские эксперты на информационном портале Sohu, корабли Балтийского флота осуществили «дерзкие, но весьма эффективные» маневры противодействия НАТО.
Обновлено в 08:20
Политика

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы и был отстранен от власти в результате военного переворота.
Обновлено в 12:08
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Авто

Компания BMW официально отказалась от моторов V12

В BMW официально подтвердили отказ от использования бензинового двигателя V12 для оснащения моделей новой генерации, заявил новый гендиректор компании Маркус Флаш.
Обновлено в 07:46
Авто

Хэтчбек Geely Emgrand GS скоро появится на российском рынке

Geely Emgrand GS получил одобрение от Росстандарта. Пятидверный хэтчбек в скором времени появится на российском рынке.
Обновлено в 12:10
Политика

Работы по определению границы между Дагестаном и Чечней приостановлены

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников принял решение приостановить работу по определению границы между Чечней и Дагестаном до следующего года.
Обновлено в 09:45
Здоровье

В Тамбовской области выявлена вспышка бруцеллёза у коров

От одного человека к другому бруцеллёз не передаётся.
Обновлено в 08:55
Массовая драка в Пензенской области Больше новостей по теме
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