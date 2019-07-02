Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM 07:26
Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
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Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
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Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов принял участие в Bottle Cap Challenge, который приобретает всё большую популярность в интернете.
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Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
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Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 7 человек
В результате наводнений в Иркутской области погибли семь человек. Судьба девяти остается неизвестной, сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 04:46
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Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
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США окажут сопротивление России и Китаю в их стремлении уменьшить значимость доллара в мировой финансовой системе, уверен американский политический эксперт Джек Расмус.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
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Biostar X570GT8: материнская плата для процессоров AMD AM4
Компания Biostar официально представила материнскую плату X570GT8, позволяющую сформировать игровой настольный компьютер на аппаратной платформе AMD.
Обновлено в 07:06
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Космос
Астрономы нашли еще одну звезду, необъяснимо меняющую свою яркость
Одна из наиболее правдоподобных версий гласит, что причина падений светимости может крыться в процессах, которые происходят в самой звезде и не касаются объектов, расположенных поблизости.
Обновлено в 06:47
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
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В Ростовской области утонули два ребенка
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Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России
Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
Обновлено в 06:49
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
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«Ильюшин» объяснил увольнения сотрудников «настройкой команды»
На «Ильюшине» идут сокращения, обусловленные настройкой профессиональной команды предприятия.
Обновлено в 08:49
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
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Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
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Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
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Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады
Ранее, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, объяснив это отсутствием у него документов, подтверждающих проживание на Украине в течение последних пяти лет.
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