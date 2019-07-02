Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM 07:26

Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Путин назвал проблемой создание в регионах сети газозаправочных станций

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Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

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ФАН07:23

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РИА Новостивчера в 03:54
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
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Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
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Политолог предсказал реакцию США на борьбу России и Китая с долларом

США окажут сопротивление России и Китаю в их стремлении уменьшить значимость доллара в мировой финансовой системе, уверен американский политический эксперт Джек Расмус.
Обновлено в 08:04
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Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Одна из наиболее правдоподобных версий гласит, что причина падений светимости может крыться в процессах, которые происходят в самой звезде и не касаются объектов, расположенных поблизости.
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Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
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