Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM 07:26

Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Путин и Зубков обсудили перспективы газомоторного топлива

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Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

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Путин назвал проблемой создание в регионах сети газозаправочных станций

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REGNUM07:45

Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году

РИА Новостивчера в 03:54
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

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Политика

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Происшествия

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В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
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Происшествия

Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке

Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек

Обновлено в 09:12
Политика

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов

Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
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Происшествия

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Происшествия

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Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
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Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
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Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
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