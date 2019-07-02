Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM 07:26

Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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«Газпром» заявил о планах построить еще семь автозаправок с СПГ

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Газпром планирует ввести в России семь новых станций СПГ

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Председатель правления «Газпрома» рассказал Путину о ситуации на рынке топлива

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Путин и Зубков обсудили перспективы газомоторного топлива

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Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

ТВ Центр07:49

Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году

РИА Новостивчера в 03:54
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
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Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
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США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь

По информации министерства, пошлины в размере до 456% будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, которая производится в Южной Корее или Тайване – сталь откуда облагается ввозными пошлинами - после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие

Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО

Успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
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Назван российский город с самым высоким ростом зарплат

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Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
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Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
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Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
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