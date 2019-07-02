Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM 07:26
Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Как сообщает UAZ Belgium, начало производства УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией начнётся в сентябре нынешнего года, тогда же начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:43
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Общество
Опубликовано новое расследование Голунова
Интернет-издание «Медуза» и десятки других российских и зарубежных СМИ опубликовали новое расследование журналиста Ивана Голунова, посвященного похоронному бизнесу в Москве.
Обновлено вчера в 13:14
Футбол
Форвард Зе Луиш покинул «Спартак»
Обновлено в 08:34
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Политика
США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
По информации министерства, пошлины в размере до 456% будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, которая производится в Южной Корее или Тайване – сталь откуда облагается ввозными пошлинами - после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО
Успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Культура
Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 19:24
Футбол
Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE
Месси разогнался по правому флангу и выдал отличную проникающую передачу на Агуэро в чужой штрафной.
Обновлено в 20:33
Культура
В Крыму представили народный фестиваль «Таврида — АРТ»
Презентация первого фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» и арт-квартала «Таврида Народная» прошла в Крыму в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».
Обновлено в 10:02
Общество
Назван российский город с самым высоким ростом зарплат
Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Энергетика
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Экс-губернатора Сахалина этапировали обратно в южно-сахалинский СИЗО
Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина вернули обратно в СИЗО Южно-Сахалинска из колонии строгого режима в Хабаровском крае.
Обновлено в 09:46
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон CC9
Обновлено в 13:52
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34