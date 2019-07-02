Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM 07:26
Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
Политика
Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России
Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Политика
Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено вчера в 05:09
Путешествия
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Hilux
В России стартовал прием заказов на пикап Hilux в новом топовом исполнении Exclusive Black, которое пришло на смену предыдущей топовой версии Exclusive.
Обновлено в 12:10
Политика
Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:30
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР
Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Отмечается, что мероприятие в этом году называется "Слава Америке" и посвящается американским военным Президент США Дональд Трамп заявил, что танки будут задействованы во время военного парада в Вашингтоне по случаю Дня независимости 4 июля, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Тайвань продлил на год безвизовый режим для российских туристов
МИД Тайваня сообщил о продлении срока действия безвизового режима для граждан РФ.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Общество
К Универсиаде терминалы в Кольцово реконструируют и построят новое здание: подробности проекта
Обновлено в 08:32
Авто
Honda показала серийный электромобиль Honda e
Стало известно, что первая серийная электрическая модель японской компании Honda e будет обладать 150-сильным электродвигателем при максимальном крутящем моменте, равном 300 Нм.
Обновлено в 04:53
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде и граде в ночь на вторник
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР
Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
Обновлено в 05:41
Происшествия
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Политика
На пост губернатора Петербурга претендуют 28 кандидатов
Накануне городской избирком завершил прием документов. На пост главы региона претендуют 28 человек.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43