Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM 07:26

Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Председатель правления «Газпрома» рассказал Путину о ситуации на рынке топлива

ФАН07:23

«Газпром» заявил о планах построить еще семь автозаправок с СПГ

РБК10:23

Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

ТВ Центр07:49

Путин назвал проблемой создание в регионах сети газозаправочных станций

БИЗНЕС Online08:44

Путин и Зубков обсудили перспективы газомоторного топлива

News.ru07:15

Путин обсудил с Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в России

ТАСС06:53

Газпром планирует ввести в России семь новых станций СПГ

REGNUM07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
Политика

Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России

Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции

Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Культура

Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Из России полковник полиции сбежала в Грузию

Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Политика

Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено вчера в 05:09
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Hilux

В России стартовал прием заказов на пикап Hilux в новом топовом исполнении Exclusive Black, которое пришло на смену предыдущей топовой версии Exclusive.
Обновлено в 12:10
Политика

Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму

Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено в 03:36
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:30
Общество

В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске

Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР

Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Отмечается, что мероприятие в этом году называется "Слава Америке" и посвящается американским военным Президент США Дональд Трамп заявил, что танки будут задействованы во время военного парада в Вашингтоне по случаю Дня независимости 4 июля, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Тайвань продлил на год безвизовый режим для российских туристов

МИД Тайваня сообщил о продлении срока действия безвизового режима для граждан РФ.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Общество

К Универсиаде терминалы в Кольцово реконструируют и построят новое здание: подробности проекта

Обновлено в 08:32
Авто

Honda показала серийный электромобиль Honda e

Стало известно, что первая серийная электрическая модель японской компании Honda e будет обладать 150-сильным электродвигателем при максимальном крутящем моменте, равном 300 Нм.
Обновлено в 04:53
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде и граде в ночь на вторник

Обновлено вчера в 16:58
Экономика

Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР

Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
Обновлено в 05:41
Происшествия

ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Политика

На пост губернатора Петербурга претендуют 28 кандидатов

Накануне городской избирком завершил прием документов. На пост главы региона претендуют 28 человек.
Обновлено в 03:43
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER

Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное