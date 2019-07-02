Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM 07:26
Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Транспорт
Чайка раскритиковал систему видеофиксации на дорогах
Генпрокурор России Юрий Чайка раскритиковал организацию системы фотовидеофиксации на дорогах в ряде регионов.
Обновлено в 05:59
Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России
Спорткар Chevrolet Camaro получил в России две новые спецверсии – Shock Edition и Black Edition.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Политика
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год
Россия внесла взнос в Совет Европы за 2019 год. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь генсека совета Дэниел Хольтген.
Обновлено в 11:00
Хоккей
Бобровский: сомнений не было, «Флорида» была для меня приоритетом
Контракт Бобровского на общую сумму в $ 70 млн стал самым крупным в истории «Флориды», ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $ 50 млн.
Обновлено в 10:13
Политика
Порошенко осудил «торговлю русским языком» в Донбассе
Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение сделать русский язык региональным на территории Донбасса.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53
В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Политика
Путин поручил повысить зарплату пожарным
Речь идёт в том числе о повышении зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Врачи назвали основные причины высокой смертности при инфаркте
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному округу, академик РАН Евгений Шляхто назвал основные причины высокой летальности при инфаркте миокарда у россиян.
Обновлено в 03:20
Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41
Общество
Дождь, гроза и ветер ожидаются в ближайшие часы в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Общество
Мединский заявил, что начат процесс передачи ГЦСИ Пушкинскому музею
Процесс передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) ГМИИ имени Пушкина начинается, все вопросы будут решены до конца года, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 07:11
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 16:16
Технологии
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а интерактивные ответы («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Политика
Нино Катамадзе решила больше не выступать в РФ
Артистка поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в РФ. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено 30 июня в 13:46
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
Обновлено в 09:56
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31