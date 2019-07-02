Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Транспорт Чайка раскритиковал систему видеофиксации на дорогах Генпрокурор России Юрий Чайка раскритиковал организацию системы фотовидеофиксации на дорогах в ряде регионов.

Авто Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России Спорткар Chevrolet Camaro получил в России две новые спецверсии – Shock Edition и Black Edition.

Происшествия В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.

Политика Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год Россия внесла взнос в Совет Европы за 2019 год. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь генсека совета Дэниел Хольтген.

Хоккей Бобровский: сомнений не было, «Флорида» была для меня приоритетом Контракт Бобровского на общую сумму в $ 70 млн стал самым крупным в истории «Флориды», ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $ 50 млн.

Политика Порошенко осудил «торговлю русским языком» в Донбассе Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение сделать русский язык региональным на территории Донбасса.

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53 В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.

Политика Путин поручил повысить зарплату пожарным Речь идёт в том числе о повышении зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС.

Здоровье Врачи назвали основные причины высокой смертности при инфаркте Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному округу, академик РАН Евгений Шляхто назвал основные причины высокой летальности при инфаркте миокарда у россиян.

Политика ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Политика Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Экономика Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Общество Мединский заявил, что начат процесс передачи ГЦСИ Пушкинскому музею Процесс передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) ГМИИ имени Пушкина начинается, все вопросы будут решены до конца года, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Энергетика ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Технологии «Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков» «Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а интерактивные ответы («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Политика Нино Катамадзе решила больше не выступать в РФ Артистка поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в РФ. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Футбол «Зенит» объявил об уходе Новосельцева Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.