Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM 07:26
Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Грузия до конца года потеряет миллион туристов из России и прибыль в два миллиарда лари (около 710 миллионов долларов), заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью Первому каналу.
Обновлено в 09:44
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпал труп
Обновлено в 03:01
Авто
В России у Toyota Hilux появилась новая топовая версия
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Интернет
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а интерактивные ответы («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Общество
«Иркут» купит сорок американских двигателей для МС-21
В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт.
Обновлено в 09:00
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено в 07:41
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч
Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Наука
С помощью МРТ удалось увидеть поле отдельных атомов
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Политика
Путин дал поручение на благо украинцев
Президент Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику предоставления российского гражданства в упрощенном режиме.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18
Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
"Прибывшие полицейские застали нападавшего на месте происшествия и пресекли его противоправные действия", – говорится в сообщении следователей.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
Обновлено в 09:56
Общество
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
На Авиационном комплексе имени С.В. Ильюшина идёт кадровая чистка. На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Кино
От стюардессы до королевы: 7 ярких ролей Марго Робби
"Бойфренд из будущего" (2013) "Бойфренд из будущего" В романтическо-фантастической комедии Ричарда Кёртиса Робби снялась в небольшой, но яркой роли первой возлюбленной главного героя.
Обновлено в 08:48
Экономика
В России мясо может подорожать на 10%
Бизнес предупредил о возможном росте цен на мясо. Из-за решения Минфина РФ доначислить импортерам налог оно может подорожать минимум на 10%.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка посетителя зоопарка
Как следует из лаконичного сообщения областного УВД, в зоопарке есть охранник, но в тот момент он находился на другом конце территории и тигрице пришлось защищать свое потомство самостоятельно.
Обновлено в 05:19
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00