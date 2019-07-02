Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM 07:26

Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Путин назвал проблемой создание в регионах сети газозаправочных станций

БИЗНЕС Online08:44

Путин и Зубков обсудили перспективы газомоторного топлива

News.ru07:15

Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

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Председатель правления «Газпрома» рассказал Путину о ситуации на рынке топлива

ФАН07:23

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Путин обсудил с Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в России

ТАСС06:53

Газпром планирует ввести в России семь новых станций СПГ

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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Обновлено в 09:47
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
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Ксения Собчак и Максим Виторган проводят отпуск вместе с сыном

В своем микроблоге Максим Виторган разместил видеоролик, где Ксения Собчак вместе с малышом катается на детской горке.
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Политика

Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети

Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.
Обновлено 30 июня в 23:30
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Обновлено вчера в 23:48
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
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Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Технологии

Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе

У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Общество

Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального

Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Украинские силовики попытались атаковать позиции ДНР и понесли потери

Обновлено в 09:51
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Теннис

Дьяченко уступила Младенович в первом круге Уимблдона

Обновлено в 10:50
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

Обновлено в 09:36
Происшествия

В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского

В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Политика

Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму

Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Политика

США готовят новые пошлины для Европы

США готовят новые пошлины для Европы на 4 миллиарда долларов.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие

Боеготовность комплексов С-400 и «Панцирь-М» проверили в Крыму

В Крыму началась проверка боеготовности подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа.
Обновлено в 11:00
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей

Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Игры

Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019

Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
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Происшествия

В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков

Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

МИД обеспокоен израильскими ударами по Сирии

Силовые действия Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос СМИ об израильских ударах по территории Сирии.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле

Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
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Космос

Ученые раскрыли правду об «инопланетном зонде» Оумуамуа

Американские исследователи смогли определить природу происхождения межзвездного тела Оумуамуа, которого некоторые ученые считали «зондом пришельцев».
Обновлено в 05:16
Происшествия

Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

Обновлено в 06:28
Происшествия

В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Спорт

Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

Обновлено в 05:17
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Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
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