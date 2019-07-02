Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM вчера в 07:26
Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Экономика
Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии
В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Политика
Путин прокомментировал гибель подводников
Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Хоккей
Бобровский назвал Флориду бонусом к хоккею
Российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский рассказал, почему решил присоединиться именно к «Флорида Пантерс» после того, как стал неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 03:34
Политика
Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана
Президент США Дональд Трамп прокомментировал превышения Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана.
Обновлено в 02:38
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Обновлено в 04:18
Политика
Канада призвала не впускать жителей Донбасса с российскими паспортами
Глава внешнеполитического ведомства Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна не признает выданные жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей Украины российские паспорта и не будет впускать их на территорию страны.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Учебный театр Бориса Эйфмана получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Служба Государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию школы и учебного театра танца Бориса Эйфмана на Введенской улице, 3. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 04:10
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол
Безденежных и Ахъядов стали игроками «Чайки»
Арендное соглашение с «Чайкой» заключил полузащитник «Уфы», вице-чемпион Европы U19 2015 года Игорь Безденежных.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
"Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду
Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 03:55
Спорт
Баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено вчера в 15:53
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой
Действия работников Рижского вокзала в Москве проверят после инцидента с автомобилем Аллы Пугачёвой, сообщили журналистам в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД).
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия
В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале
Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале в казахстанском городе Арысь.
Обновлено в 03:11
Энергетика
Крупные потребители электричества заподозрили ценовой сговор на рынке
Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Хлебниковой осталось шесть месяцев, считает таролог
Мак уверена, что все решится в ближайшие шесть месяцев.
Обновлено в 02:55
Футбол
Бранислав Иванович: «Мы хотим выиграть трофей»
Как убежден Иванович, чемпионский статус, в котором «Зенит» будет играть в этом сезоне, только усилит мотивацию футболистов, которые будут еще с большим усердием и отдачей будут работать на тренировках и бороться в матчах.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика
Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками
Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20