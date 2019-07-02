Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топливаREGNUM вчера в 07:26

Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Путин назвал проблемой создание в регионах сети газозаправочных станций

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:44

Путин обсудил с Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в России

ТАССвчера в 06:53

Есть ли у рынка газомоторного топлива будущее?

ТВ Центрвчера в 07:49

Председатель правления «Газпрома» рассказал Путину о ситуации на рынке топлива

ФАНвчера в 07:23

Путин и Зубков обсудили перспективы газомоторного топлива

News.ruвчера в 07:15

«Газпром» заявил о планах построить еще семь автозаправок с СПГ

РБКвчера в 10:23

Газпром планирует ввести в России семь новых станций СПГ

REGNUMвчера в 07:45
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Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Экономика

Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии

В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Политика

Путин прокомментировал гибель подводников

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Хоккей

Бобровский назвал Флориду бонусом к хоккею

Российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский рассказал, почему решил присоединиться именно к «Флорида Пантерс» после того, как стал неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 03:34
Политика

Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал превышения Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана.
Обновлено в 02:38
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Обновлено в 04:18
Политика

Канада призвала не впускать жителей Донбасса с российскими паспортами

Глава внешнеполитического ведомства Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна не признает выданные жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей Украины российские паспорта и не будет впускать их на территорию страны.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 03:36
Общество

Учебный театр Бориса Эйфмана получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию школы и учебного театра танца Бориса Эйфмана на Введенской улице, 3. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 04:10
Политика

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол

Безденежных и Ахъядов стали игроками «Чайки»

Арендное соглашение с «Чайкой» заключил полузащитник «Уфы», вице-чемпион Европы U19 2015 года Игорь Безденежных.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине

"Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду

Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 03:55
Спорт

Баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 04:40
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено вчера в 15:53
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой

Действия работников Рижского вокзала в Москве проверят после инцидента с автомобилем Аллы Пугачёвой, сообщили журналистам в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД).
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия

В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале

Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале в казахстанском городе Арысь.
Обновлено в 03:11
Энергетика

Крупные потребители электричества заподозрили ценовой сговор на рынке

Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Хлебниковой осталось шесть месяцев, считает таролог

Мак уверена, что все решится в ближайшие шесть месяцев.
Обновлено в 02:55
Футбол

Бранислав Иванович: «Мы хотим выиграть трофей»

Как убежден Иванович, чемпионский статус, в котором «Зенит» будет играть в этом сезоне, только усилит мотивацию футболистов, которые будут еще с большим усердием и отдачей будут работать на тренировках и бороться в матчах.
Обновлено в 04:22
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика

Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками

Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
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Виктор Зубков
Российский политик
Российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию Форумом стран - экспортёров газа с 30 мая 2012 года. Доктор экономических наук, в 1991-2004 годах - заместитель руководителя различных министерств и ведомств.
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