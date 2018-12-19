Общество
Работники хлебозавода «Черкизово» обратились к Путину
Работники хлебозавода «Черкизово» обратились к ПутинуBFM.ru03:19
Сотрудники московского хлебозавода «Черкизово», объявившие голодовку, записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплаты. С конца прошлой недели голодают более ста человек.
BFM.ru03:19
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20 человек отреагировали
Мы знаем, что меры принимаются, что руководство этого предприятия, которое допустило задержку зарплаты, уже находится в розыске. То есть правоохранительные органы работают, но тем не менее о факте такого обращения мы будем докладывать президенту.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГоворит Москва 05:11
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