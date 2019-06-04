Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызововВедомости вчера в 17:53

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
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Старые друзья российского президента за последние два года увеличили политическое влияние

Эхо Москвы07:00

Круговорот в «Политбюро 2.0»

BFM.ru06:20

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

РБКвчера в 17:00

«Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна»: транзит власти в России натолкнулся на большую проблему

Новый Деньвчера в 17:01

Политологи рассказали о росте влияния старых друзей Путина

Дождьвчера в 17:00

Политологи оценили изменения в «ближнем круге» Путина

Московский Комсомолецвчера в 20:41

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Ведомостивчера в 17:53
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Здоровье

Половина российских женщин после 55 лет имеют ожирение

Обновлено в 03:47
Авто

BMW представил обновленное семейство BMW M8

Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ

Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Политика

Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму

Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.
Обновлено в 07:19
Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

Обновлено в 04:31
Здоровье

Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни

Американские ученые решили проверить, имеет ли что-то общее с действительностью устоявшееся утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов в день.
Обновлено в 07:54
Кино

Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека

Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Авто

В России отзывают автомобили Lada XRAY

Обновлено в 03:07
Происшествия

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ТЦ Columbus в Москве

Обновлено в 07:46
Политика

На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Из-за горящей свалки воздух в Тынде стал ядовитым

Обновлено в 02:02
Политика

Путин сменил врио губернатора Астраханской области

Президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Серпуховские врачи приняли роды у пациентки с редчайшей патологией

Обновлено в 03:29
Происшествия

В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги

Обновлено в 08:32
Политика

Мосгордума назначила выборы депутатов на 8 сентября

В единый день голосования 8 сентября в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав 18 субъектов федерации (16 прямых и два через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.
Обновлено в 06:34
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Футбол

«Спартак» поздравил Рассказова со свадьбой

Защитник «Спартака» Николай Рассказов женился. Красно-белые поздравили молодоженов на своей страничке в Twitter.
Обновлено в 07:46
Энергетика

Нефть дешевеет на данных API о росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:40
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Москве загорелась кровля дата-центра

Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом

Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Прохожие спасли ребенка, запертого в автомобиле на жаре

Обновлено в 07:43
Происшествия

В «новой Москве» расстреляли тракториста

В одном из поселков «новой Москвы» неизвестные расстреляли мужчину на тракторе, сообщает РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 07:53
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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