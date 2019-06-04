Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызововВедомости вчера в 17:53
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
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Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
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Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Здоровье
Половина российских женщин после 55 лет имеют ожирение
Обновлено в 03:47
Авто
BMW представил обновленное семейство BMW M8
Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Политика
Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму
Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.
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Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни
Американские ученые решили проверить, имеет ли что-то общее с действительностью устоявшееся утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов в день.
Обновлено в 07:54
Кино
Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека
Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Авто
В России отзывают автомобили Lada XRAY
Обновлено в 03:07
Политика
На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой
Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Из-за горящей свалки воздух в Тынде стал ядовитым
Обновлено в 02:02
Политика
Путин сменил врио губернатора Астраханской области
Президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги
Обновлено в 08:32
Политика
Мосгордума назначила выборы депутатов на 8 сентября
В единый день голосования 8 сентября в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав 18 субъектов федерации (16 прямых и два через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.
Обновлено в 06:34
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Спартак» поздравил Рассказова со свадьбой
Защитник «Спартака» Николай Рассказов женился. Красно-белые поздравили молодоженов на своей страничке в Twitter.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Нефть дешевеет на данных API о росте запасов сырья в США
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:40
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Прохожие спасли ребенка, запертого в автомобиле на жаре
Обновлено в 07:43
Происшествия
В «новой Москве» расстреляли тракториста
В одном из поселков «новой Москвы» неизвестные расстреляли мужчину на тракторе, сообщает РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 07:53