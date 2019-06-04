Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызововВедомости вчера в 17:53

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
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Старые друзья российского президента за последние два года увеличили политическое влияние

Эхо Москвы07:00

Круговорот в «Политбюро 2.0»

BFM.ru06:20

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

РБКвчера в 17:00

«Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна»: транзит власти в России натолкнулся на большую проблему

Новый Деньвчера в 17:01

Политологи рассказали о росте влияния старых друзей Путина

Дождьвчера в 17:00

Политологи оценили изменения в «ближнем круге» Путина

Московский Комсомолецвчера в 20:41

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Ведомостивчера в 17:53
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Политика

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Игры

В сентябре Sony отключит сервера Uncharted 2, Uncharted 3 и The Last of Us на PS3

Naughty Dog объявила о скором отключении мультиплеерных серверов сразу трёх своих проектов для PS3: Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: A Drake's Deception и The Last of Us.
Обновлено в 11:19
Экономика

«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Политика

Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму

Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу

Пара Иосиф Пригожин и Валерия по праву считается одной из самой крепких в мире шоу-бизнеса.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Футбол

Неймар может пропустить Кубок Америки

Вице-президент Бразильской футбольной конфедерации Франсиско Новелетто считает, что нападающий Неймар может отказаться от выступления на Кубке Америки.
Обновлено в 07:46
Футбол

УЕФА оштрафовал девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ

Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Авто

Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Политика

МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России

Один из крупнейших российских операторов сотовой связи компания МТС и китайская корпорация Huawei подписали соглашение о развитии в России технологий 5G и систем связи пятого поколения, сообщают 5 июня пресс-службы двух компаний.
Обновлено в 11:50
Общество

В Петербурге открывается бордель с куклами

Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Технологии

На ПМЭФ состоялся первый в России звонок по 5G

Речь идет о первом из России звонке в сети 5G между абонентами Tele2 и «Мегафона», который совершили гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.
Обновлено в 12:01
Политика

Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине

Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины

Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Теннис

Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Культура

Выставка в память о Елене Образцовой состоится в Москве

На выставке покажут документы и предметы из личного архива певицы: семейные фотоальбомы, награды, грампластинки и театральные афиши.
Обновлено в 09:20
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Общество

Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего

Обновлено вчера в 12:46
Игры

Для Battlefield V выпустят ремейк карты «Метро»

В октябре разработчики введут карту «Метро», которая уже присутствовала в третьей и четвертой частях тактического шутера.
Обновлено в 11:47
Футбол

Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк хочет продлить контракт.
Обновлено в 09:48
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поддержала Галкина в его конфликте с Малаховым

Обновлено в 05:06
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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