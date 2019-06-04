Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызововВедомости вчера в 17:53
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Читать в источнике
Оценить201
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Игры
В сентябре Sony отключит сервера Uncharted 2, Uncharted 3 и The Last of Us на PS3
Naughty Dog объявила о скором отключении мультиплеерных серверов сразу трёх своих проектов для PS3: Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: A Drake's Deception и The Last of Us.
Обновлено в 11:19
Экономика
«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае
"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Политика
Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму
Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу
Пара Иосиф Пригожин и Валерия по праву считается одной из самой крепких в мире шоу-бизнеса.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Футбол
Неймар может пропустить Кубок Америки
Вице-президент Бразильской футбольной конфедерации Франсиско Новелетто считает, что нападающий Неймар может отказаться от выступления на Кубке Америки.
Обновлено в 07:46
Футбол
УЕФА оштрафовал девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ
Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Авто
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Политика
МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России
Один из крупнейших российских операторов сотовой связи компания МТС и китайская корпорация Huawei подписали соглашение о развитии в России технологий 5G и систем связи пятого поколения, сообщают 5 июня пресс-службы двух компаний.
Обновлено в 11:50
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Технологии
На ПМЭФ состоялся первый в России звонок по 5G
Речь идет о первом из России звонке в сети 5G между абонентами Tele2 и «Мегафона», который совершили гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.
Обновлено в 12:01
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Теннис
Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Культура
Выставка в память о Елене Образцовой состоится в Москве
На выставке покажут документы и предметы из личного архива певицы: семейные фотоальбомы, награды, грампластинки и театральные афиши.
Обновлено в 09:20
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Общество
Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего
Обновлено вчера в 12:46
Игры
Для Battlefield V выпустят ремейк карты «Метро»
В октябре разработчики введут карту «Метро», которая уже присутствовала в третьей и четвертой частях тактического шутера.
Обновлено в 11:47
Футбол
Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк хочет продлить контракт.
Обновлено в 09:48
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47