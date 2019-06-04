Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызововВедомости вчера в 17:53

«Политбюро 2.0» политологи называют окружение президента Владимира Путина, считая его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.

с чего всё началось

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

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