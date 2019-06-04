Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызововВедомости вчера в 17:53

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
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с чего всё началось

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

«Политбюро 2.0» политологи называют окружение президента Владимира Путина, считая его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Старые друзья российского президента за последние два года увеличили политическое влияние

Эхо Москвы07:00

Круговорот в «Политбюро 2.0»

BFM.ru06:20

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Ведомостивчера в 17:53

«Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна»: транзит власти в России натолкнулся на большую проблему

Новый Деньвчера в 17:01

Политологи рассказали о росте влияния старых друзей Путина

Дождьвчера в 17:00

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

РБКвчера в 17:00

Политологи оценили изменения в «ближнем круге» Путина

Московский Комсомолецвчера в 20:41
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Энергетика

Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
Обновлено в 05:22
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Политика

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

Работу Верховной рады оценил отрицательно 91% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев хотят радикальных изменений в стране.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина готовится к пластической операции

Диана Шурыгина давно планировала желанную операцию, но поначалу врачи запрещали вмешательство.
Обновлено в 05:30
Космос

Разработан новый метод 3D-реконструкции взрывных явлений на Солнце

Обновлено в 05:00
Авто

Haval объявил цену на свой первый кроссовер российской сборки

Собственно, продажи в компании планируют начать 5 июня.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Прокуратуре передали дневники группы Дятлова

Отмечается, что для проверки в прокуратуру были переданы фото и дневники погибших лыжников, пишет ТАСС.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

В Китае девочка выжила при падении лифта с 19 этажа

Девятилетняя девочка в Китае пролетела в сломанном лифте с 19 до первого этажа, она осталась жива и не получила травм.
Обновлено в 06:55
Наука

Слоны оценивают количество пищи по запаху

Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.
Обновлено вчера в 04:00
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Теннис

Федерер и Надаль сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос»

С Федерером на Открытом чемпионате Франции Надаль сыграет в шестой раз — предыдущие пять встреч на «Ролан Гаррос» завершились победой испанца.
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Саша Савельева ушла из «Фабрики»

Первой группу покинула Мария Алалыкина. В 2010 году из «Фабрики» ушла Сати Казанова.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Политика

Савченко предупредила, чем грозит Украине вступление в НАТО

Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой

Обновлено в 06:44
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.
Обновлено в 06:59
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Хоккей

Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб ярославского «Локомотива»

В тренерский штаб Крейга Мактавиша вошли и иностранцы. Самый известный из них – Майк Пелино.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба

Телеканал RT продлевает до 24 июня приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
Обновлено в 03:00
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Германии потерпел крушение воздушный шар

Обновлено в 05:46
Транспорт

Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа

Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Барнауле Boeing совершил посадку в нештатном режиме

Пассажирский самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул, совершил в аэропорту прибытия посадку в нештатном режиме, сообщили в СК.
Обновлено в 03:03
Общество

ВЦИОМ подсчитал использующих пластиковые пакеты повторно россиян

В России лишь 25% жителей используют пластиковые пакеты второй раз, при этом большинство допускает для себя возможность сократить или вовсе отказаться от их использования.
Обновлено в 06:33
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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