Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызововВедомости вчера в 17:53
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
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с чего всё началось
«Политбюро 2.0» политологи называют окружение президента Владимира Путина, считая его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.РБКвчера в 17:00
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Энергетика
Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
Обновлено в 05:22
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Политика
Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского
Работу Верховной рады оценил отрицательно 91% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев хотят радикальных изменений в стране.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина готовится к пластической операции
Диана Шурыгина давно планировала желанную операцию, но поначалу врачи запрещали вмешательство.
Обновлено в 05:30
Авто
Haval объявил цену на свой первый кроссовер российской сборки
Собственно, продажи в компании планируют начать 5 июня.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Прокуратуре передали дневники группы Дятлова
Отмечается, что для проверки в прокуратуру были переданы фото и дневники погибших лыжников, пишет ТАСС.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В Китае девочка выжила при падении лифта с 19 этажа
Девятилетняя девочка в Китае пролетела в сломанном лифте с 19 до первого этажа, она осталась жива и не получила травм.
Обновлено в 06:55
Наука
Слоны оценивают количество пищи по запаху
Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Теннис
Федерер и Надаль сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос»
С Федерером на Открытом чемпионате Франции Надаль сыграет в шестой раз — предыдущие пять встреч на «Ролан Гаррос» завершились победой испанца.
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева ушла из «Фабрики»
Первой группу покинула Мария Алалыкина. В 2010 году из «Фабрики» ушла Сати Казанова.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Политика
Савченко предупредила, чем грозит Украине вступление в НАТО
Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой
Обновлено в 06:44
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.
Обновлено в 06:59
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Хоккей
Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб ярославского «Локомотива»
В тренерский штаб Крейга Мактавиша вошли и иностранцы. Самый известный из них – Майк Пелино.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба
Телеканал RT продлевает до 24 июня приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
Обновлено в 03:00
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Германии потерпел крушение воздушный шар
Обновлено в 05:46
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа
Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Барнауле Boeing совершил посадку в нештатном режиме
Пассажирский самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул, совершил в аэропорту прибытия посадку в нештатном режиме, сообщили в СК.
Обновлено в 03:03
Общество
ВЦИОМ подсчитал использующих пластиковые пакеты повторно россиян
В России лишь 25% жителей используют пластиковые пакеты второй раз, при этом большинство допускает для себя возможность сократить или вовсе отказаться от их использования.
Обновлено в 06:33