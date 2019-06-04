Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызововВедомости вчера в 17:53
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Читать в источнике
Оценить140
с чего всё началось
«Политбюро 2.0» политологи называют окружение президента Владимира Путина, считая его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия
10-летний мальчик погиб при падении из окна в Петербурге
Обновлено в 02:18
Экономика
Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки
Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Житель Кубани погиб после взрыва гранаты
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.
Обновлено вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Подруга Андрея Губина: «Он много выпивал, поэтому пострадала психика»
Артист не общается с близкими и замкнулся в себе. Бывшая избранница исполнителя поделилась мнением, почему музыкант живет в одиночестве.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Общество
Ивановский губернатор запретил главам районов уходить в отпуск
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отменил отпуска главам тех районов региона, где работы по программе «Комфортная городская среда» ведутся с отставанием графика.
Обновлено в 05:24
Общество
Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу
Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Экономика
На ПМЭФ привезли золотой «Aurus»
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует в Санкт-Петербуоге в четверг, 6 июня, покажут новинку отечественного элитного автопрома – золотой «Aurus».
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
В России начнут разработку аналога «Мистраля»
Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:25
Культура
Новую песню записал 83-летний Ален Делон
Французский актер Ален Делон записал новую песню.
Обновлено в 05:39
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено вчера в 05:18
Технологии
IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир
Rognan построен на роботизированной платформе Ori и работает с линией мебели IKEA Platsa.
Обновлено вчера в 15:01
Энергетика
Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Футбол
Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Джанни Инфантино был на безальтернативной основе переизбран на пост президента ФИФА.
Обновлено в 05:45
Игры
Ubisoft представила первый тизер Watch Dogs Legion
Ubisoft анонсировала новую часть серии Watch Dogs.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 30 млн рублей у сына Абызова
Мосгорсуд признал законным наложение ареста на счет Даниэля Абызова - сына бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»
Сегодня в России запустили продажи новых фотоаппаратов «Зенит М», о чем сообщают «РИА Новости».
Обновлено вчера в 03:14
Путешествия
Летний отдых на курортах России оказался дороже поездки за границу
Летом 2019 года стоимость гостиничных номеров на российских курортах оказалась выше, чем в отелях туристических городов зарубежья.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Авто
Насколько россияне готовы к покупке автомобиля с пробегом у дилера?
Меньше всего готовы рассматривать покупку автомобиля по спецпрограмме у дилера собственники автомобилей Citroen (12,9%), Mazda (11,1%) и LADA (6,9%).
Обновлено в 02:00
Экономика
АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании
В АвтоВАЗе напомнили, что изменение статуса освобождает компанию от обязанности раскрывать информацию, которая, согласно действующему законодательству, должна предаваться огласке публичными компаниями (содержание Устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, других сведений, от которых может зависеть стоимость бумаг и т.д.).
Обновлено в 05:29