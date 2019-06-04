Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызововВедомости вчера в 17:53
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0". Например, заметно усилились позиции секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Происшествия
Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков
Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.
Обновлено в 00:08
Авто
Гордон Мюррей запустит преемника McLaren F1 в 2022 году
Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
Обновлено в 00:40
Политика
Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией
«Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
Причинами скорого коллапса называются изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Транспорт
В России запустили первые вагоны с приятными ароматами
Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования: все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Обновлено 03 июня в 19:10
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400
Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Единоборства
Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
Обновлено вчера в 23:20
Единоборства
Команда Джошуа объявила о реванше с Руисом
Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.
Обновлено вчера в 16:19
Футбол
Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт
В Челябинске водителям перестали выдавать права
Некоторых водителей серьезно огорчило данное сообщение, поскольку талоны были взяты за несколько дней и люди уже спланировали свой день.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено вчера в 10:26
Здоровье
Опрос показал отношение россиян к больным шизофренией
Общественный опрос показал, что 38 процентов россиян относятся к психически больным людям с сочувствием, еще 34 процента испытывают жалость, а 26 процентов участников опроса заявили, что боятся таких сограждан.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Политика
В Госдепе заявили о запланированных встречах с Россией по СНВ-3
Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты и Россия запланировали встречи по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов
США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.
Обновлено в 02:00
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
Обновлено в 02:42
Хоккей
Агент: Павел Дацюк вскоре станет игроком «Автомобилиста»
Бывший нападающий петербургского СКА Павел Дацюк в скором времени может подписать контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».
Обновлено в 02:27