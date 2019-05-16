Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в РязаниПолитическая Экспертиза 11:37
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани. Глава государства возмущен тем, что площадка существует только на бумаге. На строительство объекта было выделено более четырех миллионов рублей, однако с места процесс так и не сдвинулся.
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Председатель Следственного комитета России поручил следственному управлению СК РФ по Рязанской области незамедлительно организовать проверку, выяснить, как расходовались бюджетные средства, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, принимавшим решения, касающиеся строительства объекта.
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Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК
Рязанский городской сайт12:23
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Сборная Швеции по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
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Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
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Обновлено вчера в 09:07
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Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
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Общество
РМК и УГМК выделят средства на озеленение Екатеринбурга
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Экономика
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Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
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Кейн вошел в состав сборной Англии на финальный этап Лиги наций
Несмотря на травму, в заявку вошел форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Финальный турнир Лиги наций пройдет в Португалии с 5 по 9 июня.
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Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе»
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ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
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