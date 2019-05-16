Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в РязаниГазета.Ru 12:01
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани. В марте нынешнего года Путин, участвуя в коллегии ФСБ, сообщил, что спецслужба за минувший год возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией.
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Председатель Следственного комитета России поручил следственному управлению СК РФ по Рязанской области незамедлительно организовать проверку, выяснить, как расходовались бюджетные средства, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, принимавшим решения, касающиеся строительства объекта.
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