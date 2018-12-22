Политика
Путина спросили про украденный газопровод за два миллиарда рублей
Путина спросили про украденный газопровод за два миллиарда рублейLenta.ru08:30
Про исчезнувший трубопровод стало известно в ноябре 2017 года. Объект инфраструктуры был построен только на бумаге, тем не менее на его реализацию было направлено 1,8 миллиарда рублей. Журналисты «Фонтанки» обнаружили только первый участок этого трубопровода, протяженностью около 40 километров.
Lenta.ru08:30
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Политика
Началась большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
США прекращают воздушные удары по «ИГ» в Сирии
Вашингтон прекращает нанесение воздушных ударов по позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии.
Обновлено в 09:12
Политика
Путин помиловал пятерых осужденных россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян.
Обновлено в 11:44
Политика
Верховная рада приняла законопроект о лишении УПЦ названия
Документ обязывает каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата указывать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 08:13
Политика
Минюст США обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках
Минюст США обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках на компании США.
Обновлено в 12:15
Политика
Небензя оценил политическое урегулирование конфликта в Сирии
Ситуация в политическом урегулировании конфликта в Сирии изменилась в лучшую сторону, Россия рассчитывает, что западные страны в связи с этим снимут санкции с Дамаска, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Обновлено в 12:17
Политика
Путин поделился своими музыкальными предпочтениями
Обновлено в 09:09
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер»
Если частные военные компании не нарушают норм российского законодательства, то они имеют право действовать в любой точке планеты.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин назвал пенсионную реформу неизбежной
Президент России Владимир Путин заявил на своей традиционной пресс-конференции, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.
Обновлено в 07:29
Политика
RT признали виновным в нарушении правил вещания Великобритании
Российский телеканал RT признан виновным в нарушении правил вещания Великобритании. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 04:50
Политика
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой задачей спецслужб
Ключевой и важной задачей спецслужб является борьба с терроризмом, внедрение новых техсредств, сказал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Порошенко заявил о максимальном укреплении линии обороны Украины
Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.
Обновлено в 08:45
Политика
Поручение Путина ускорит решение проблемы обманутых дольщиков
Петербургская активистка Алла Андреева на мероприятии присутствовала от «Рязанской областной газеты» и привлекла внимание президента Путина к ситуации с обманутыми дольщиками в Северной столице.
Обновлено в 10:29
Политика
Госдума отказалась от новогоднего корпоратива
Новогоднего корпоратива для депутатов в этом году не будет, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Обновлено в 08:31
Политика
Трамп не хочет подписывать временный бюджет США
Президент США Дональд Трамп не хочет подписывать временный бюджет, принятый сенатом в ночь на четверг, 20 декабря, так как в нем не учитываются его требования по финансированию безопасности на границе.
Обновлено в 12:02