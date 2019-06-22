Путина спросили о возможности передачи Курил ЯпонииГазета.Ru 04:34

"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1". Он заявил, что власти будут развивать Дальний Восток и, в частности, Южные Курилы.

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Политика Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.

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Авто Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.

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