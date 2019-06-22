Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил ЯпонииГазета.Ru 04:34
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1". Он заявил, что власти будут развивать Дальний Восток и, в частности, Южные Курилы.
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с чего всё началось
"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.Вести.Ru04:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Политика
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Политика
Уточнено число российских туристов в Грузии
В настоящее время по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи российских туристов, сообщается на сайте Ростуризма.
Обновлено в 01:44
Гаджеты
AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале
В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп отменил удар по иранским объектам после совета одного из своих любимых ведущих Fox News Такера Карлсона.
Обновлено в 03:50
Политика
Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду
Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.
Обновлено в 05:01
Спорт
Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске
Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Космос
Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Баскетбол
Мозгов вошел в расширенный состав сборной России перед Кубком мира
Центровой клуба НБА "Орландо Мэджик" Тимофей Мозгов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку мира 2019 года, сообщается на сайте Федерации баскетбола России.
Обновлено в 06:09
Экономика
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тыс
Стоимость популярной криптовалюты биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс.
Обновлено в 01:00
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожника Jimny Gan
Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету
Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
День скорби и памяти в Кингисеппе
Обновлено в 07:58
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника стамбульского "Галатасарая" Мартина Линнеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:44
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии
Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 05:42
Гаджеты
Как смартфон определит, испорчен ли продукт?
Любой продукт можно оценить, положив внутрь, – через 30–40 секунд на экране смартфона появится надпись, можно есть его или нет.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену
Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено 20 июня в 15:23
Футбол
Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»
В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право играть в Серии А проиграл «Читтаделле».
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16