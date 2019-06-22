Политика

Путин не планирует отдавать КурилыКоммерсантъ 05:09

Власти России планируют заняться развитием Дальнего Востока и, в частности, Южных Курил, заявил президент Владимир Путин в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1».
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с чего всё началось

Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе

"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.
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