Политика
Путин не планирует отдавать КурилыКоммерсантъ 05:09
Власти России планируют заняться развитием Дальнего Востока и, в частности, Южных Курил, заявил президент Владимир Путин в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1».
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с чего всё началось
"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.Вести.Ru04:20
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Политика
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Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года
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В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
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Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
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Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов
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