Путин не планирует отдавать КурилыКоммерсантъ 05:09

"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.

с чего всё началось

Власти России планируют заняться развитием Дальнего Востока и, в частности, Южных Курил, заявил президент Владимир Путин в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1».

Политика Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

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Политика В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

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Происшествия В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.

Политика В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.

Экономика Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.

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