Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил ЯпонииГазета.Ru 04:34

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1". Он заявил, что власти будут развивать Дальний Восток и, в частности, Южные Курилы.
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с чего всё началось

Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе

"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.
Вести.Ru04:20

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В Совфеде прокомментировали заявление Путина по Южным Курилам

RT на русском10:09

Путин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами

ТАСС04:33

Путин высказался о возможности отдать Курилы

Газета.Ru06:53

Путин ответил на претензии Японии по Курилам

РИА Новости05:02

Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы

РБК05:00

Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил

Интерфакс04:48

Путин раскрыл планы России на Курилы

URA.Ru04:31
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
Хоккей

Петр Кочетков стал вторым вратарем, выбранным на драфте НХЛ-2019

Лучший вратарь МЧМ-2019, бронзовый призер турнира россиянин Петр Кочетков выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.
Обновлено в 13:43
Культура

Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова

Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
Обновлено в 09:33
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Культура

Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Хоккей

«Нэшвилл» обменял Суббана в «Нью-Джерси»

«Нэшвилл» обменял защитника Пи-Кея Суббана в «Нью-Джерси». В обратном направлении последовали защитники Стив Сантини и Джереми Дэвис.
Обновлено в 13:48
Общество

На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем

На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства.
Обновлено в 10:45
Общество

Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России

Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 12:51
Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе

Обновлено в 07:56
Авто

Тест Chery Tiggo 7 и Geely Emgrand X7 — в погоне за репутацией

Emgrand X7 представляет очень перспективный китайский бренд, работающий в кооперации с Volvo.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Алибасов записал видеообращение о своем питании

Обновлено в 11:21
Футбол

«Торпедо» разгромило старейший клуб мира

Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".
Обновлено в 13:06
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Транспорт

В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 50 рейсов

В Домодедово задержаны пять рейсов, отменены восемь, в Шереметьево задержаны 23 рейса.
Обновлено в 12:12
Футбол

Дмитрий Тарасов перенес операцию на ноге перед уходом из «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram о перенесенной в римской клинике Villa Stuart операции на ноге.
Обновлено в 11:43
Общество

Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах

Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Политика

«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Спорт

Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске

Обновлено в 12:23
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие

Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси

Обновлено вчера в 07:20
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, что вся наша подготовка к гонке окупится

Обновлено в 12:19
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
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