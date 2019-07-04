Политика

Путина спросили о планах после президентстваГазета.Ru вчера в 23:19

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости". Российский лидер отметил, что об этом пока рано говорить.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera заявил, что еще рано говорить о том, уйдет ли он из политики в 2024 году, когда заканчивается его президентский срок, или останется, но в другом качестве, сообщается
 на сайте Кремля.
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Владимир Путин заявил, что пока рано говорить о его уходе из политики после 2024 года

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