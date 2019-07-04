Политика
Путина спросили о планах после президентстваГазета.Ru вчера в 23:19
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости". Российский лидер отметил, что об этом пока рано говорить.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera заявил, что еще рано говорить о том, уйдет ли он из политики в 2024 году, когда заканчивается его президентский срок, или останется, но в другом качестве, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 23:50
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Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Политика
Названы даты проведения Российского инвестиционного форума – 2020
По итогам заседания Оргкомитет утвердил датами проведения мероприятия 12–14 февраля 2020 года.
Обновлено в 05:10
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Московском районе украден «Лексус» за 7 миллионов
Сумма причиненного автовладелице ущерба составила 7,3 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:52
Происшествия
На туристическом острове в Италии началось извержение вулкана
На острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Обновлено в 05:26
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:08
Авто
Renault Captur сменил поколение
Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
Обновлено в 04:10
Космос
Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок
Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
Обновлено в 05:08
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Наука
Шум магнитных монополей смогли услышать
Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено в 03:40
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество
Москва утвердила программы сотрудничества с Большим Парижем и Анкарой
Документы подписал мэр Москвы Сергей Собянин, президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье и мэр Анкары Мансур Яваш.
Обновлено в 05:50