с чего всё началось

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости". Российский лидер отметил, что об этом пока рано говорить.

Путина спросили о планах после президентства

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