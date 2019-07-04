Политика

Путина спросили о планах после президентстваГазета.Ru вчера в 23:19

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости". Российский лидер отметил, что об этом пока рано говорить.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera заявил, что еще рано говорить о том, уйдет ли он из политики в 2024 году, когда заканчивается его президентский срок, или останется, но в другом качестве, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 23:50

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Владимир Путин заявил, что пока рано говорить о его уходе из политики после 2024 года

Эхо Москвы02:06

Путин считает преждевременным говорить о том, чем займется после 2024 года

ТАССвчера в 23:13

Путин счел преждевременным вопрос об уходе из политики в 2024 году

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Snob.ruвчера в 23:42

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Lenta.ruвчера в 23:21

Путина спросили о планах после президентства

Газета.Ruвчера в 23:19

Путин назвал преждевременным вопрос об уходе из политики в 2024 году

Известия00:12
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
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Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Обновлено в 03:27
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Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Футбол

Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»

Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

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Обновлено в 05:34
Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

Обновлено в 05:18
Экономика

Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

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Обновлено в 04:05
Политика

Названы даты проведения Российского инвестиционного форума – 2020

По итогам заседания Оргкомитет утвердил датами проведения мероприятия 12–14 февраля 2020 года.
Обновлено в 05:10
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Дерево убило ребенка на востоке Москвы

На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Обновлено в 02:09
Происшествия

В Московском районе украден «Лексус» за 7 миллионов

Сумма причиненного автовладелице ущерба составила 7,3 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:52
Происшествия

На туристическом острове в Италии началось извержение вулкана

На острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Обновлено в 05:26
Общество

В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»

Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:08
Авто

Renault Captur сменил поколение

Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
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Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
Обновлено в 05:08
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Наука

Шум магнитных монополей смогли услышать

Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено в 03:40
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр

В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
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«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Происшествия

На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество

Москва утвердила программы сотрудничества с Большим Парижем и Анкарой

Документы подписал мэр Москвы Сергей Собянин, президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье и мэр Анкары Мансур Яваш.
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