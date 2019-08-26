Экономика
Секрет фирмыПутин раскритиковал российскую экономику
Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы роста экономики в стране. Отдельно он отметил, что доходы россиян растут медленно, несмотря на увеличение зарплат. Путин заявил, что в первом полугодии ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%.
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Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля.БИЗНЕС Online06:45
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Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом
Московский Комсомолец14:07
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На ПСЗ «Янтарь» заложен большой морозильный траулер «Виктор Гаврилов»
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Евгений Сатановский считает, что Иран и Израиль начнут ядерную войну
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