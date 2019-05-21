Путина не пригласили на 75-летие операции в НормандииГазета.Ru 14:10

Париж не направлял приглашение президенту России Владимиру Путину на памятные мероприятия в честь 75-летия высадки союзников антигилтеровской коалиции в Нормандии, поскольку церемония будет проходить на уровне премьер-министров государств – возглавлять ее будет глава правительства Франции Эдуард Филипп, передает ФАН.

Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии

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