Политика

Путина не пригласили на 75-летие операции в НормандииГазета.Ru 14:10

Париж не направлял приглашение президенту России Владимиру Путину на памятные мероприятия в честь 75-летия высадки союзников антигилтеровской коалиции в Нормандии, поскольку церемония будет проходить на уровне премьер-министров государств – возглавлять ее будет глава правительства Франции Эдуард Филипп, передает ФАН.
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Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии

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РБК05:44
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
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В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
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Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
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Улан-удэнцы жалуются на детскую больницу

Группу в "Вайбере" "Пострадавшие ДКБ Модогоева" создал Антон Котенко. Его четырёхмесячный сын Захар попал в больницу с бронхитом 30 января.
Обновлено в 01:20
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Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
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Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
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Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
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Общество

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Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
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Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019.
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»

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Авто

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Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
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Происшествия

Кадыров поручил поощрить жителей Чечни, спасших ребенка в Москве

Обновлено в 10:20
Футбол

«Ростов» обошел «Спартак» по средней посещаемости домашних матчей

«Ростов» на своем поле принимал «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ (1:0). Встречу на «Ростов-Арене» посетили более 35 тысяч человек.
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Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на Украине

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Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

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