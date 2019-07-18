Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в ПольшуГазета.Ru вчера в 12:27

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
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