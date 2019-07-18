Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в ПольшуГазета.Ru вчера в 12:27
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
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В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
Комсомольская правдавчера в 09:59
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
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