Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в ПольшуГазета.Ru вчера в 12:27
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
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В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
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