Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в ПольшеГазета.Ru вчера в 11:23

Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
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