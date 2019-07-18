Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в ПольшеГазета.Ru вчера в 11:23
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
Комсомольская правдавчера в 09:59
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:01
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран
Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
Обновлено в 08:07
Финансы
Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине
Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Футбол
Аршавин пройдет обучение менеджменту по программе УЕФА
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин приглашен пройти обучение менеджменту по программе УЕФА.
Обновлено в 08:08
Происшествия
На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Интернет
«ВКонтакте» анонсировала запуск приложения для знакомств Lovina
Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала приложение для знакомств Lovina.
Обновлено в 09:48
Политика
В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против РФ
Санкции предлагается ввести против «24 высокопоставленных работников» Службы безопасности РФ и их соратников.
Обновлено в 01:57
Политика
Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Бывшего форварда сборной Франции оштрафовали за вождение в пьяном виде
Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Times: три британских министра хотят в ближайшие дни подать в отставку
Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт готовятся подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.
Обновлено в 00:25
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Общество
Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России
Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Обновлено в 05:03
Футбол
Евролига представила календарь на новый сезон
Евролига представила календарь очередного регулярного чемпионата на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:58
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Космос
Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну
Обновлено в 03:55
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового
"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба.
Обновлено в 10:41
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27