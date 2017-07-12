Политика
Госдума упростила процедуру получения российского гражданства
Госдума упростила процедуру получения российского гражданстваРИА Новости Крым04:49
Госдума РФ одобрила в третьем окончательном чтении поправки в федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающий упрощенный порядок принятия в российское гражданство.
РИА Новости Крым04:49
Оценить
350 человек отреагировали
Это позволит Владимиру Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на осуществление военных провокаций и преследования верующих.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 06:17
с чего всё началось
Как указано в сообщении на сайте ГД, поправки в закон о гражданстве наделяют президента правом устанавливать категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение гражданства РФ по упрощенной схеме.Известия04:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Политика
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам
Москва решительно отвергает голословные обвинения Вашингтона в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 17:42
Политика
Помпео переговорил с «предстоятелем» новой церкви Украины
«Госсекретарь США Майкл Помпео поговорил с избранным главой Автокефальной поместной православной церкви Украины митрополитом Епифанием и подчеркнул поддержку Соединенными Штатами свободы религии и суверенитета Украины», — приводит ТАСС заявление заместителя руководителя пресс-службы ведомства Роберта Палладино.
Обновлено в 19:43
Политика
В Белом доме сообщили об участии Трампа в Давосском форуме
Президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе, сообщила во вторник пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.
Обновлено в 14:42
Политика
Премьер-министр Бельгии подал в отставку
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник вечером на заседании бельгийского парламента огласил свое прошение об отставке.
Обновлено в 18:33
Политика
Полянский раскритиковал резолюцию ООН о милитаризации Крыма
Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что Генеральная ассамблея приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
США продлили санкции против Артема Чайки и Гульнары Каримовой
Обновлено в 13:45
Политика
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
По словам представителя ЛНР, год назад представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко вычеркнула по указанию президента Украины Петра Порошенко его фамилию из списка пленных, подлежащих обмену.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Путин озвучил приоритетные вопросы для российской армии на 2019 год
Президент России Владимир Путин назвал приоритетные вопросы для российской армии, которые нужно решить в 2019 году.
Обновлено в 07:28
Политика
Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли
Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.
Обновлено в 13:05
Политика
Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе
Юлия Тимошенко назвала Украину самой бедной страной региона и континента.
Обновлено в 15:05
Политика
Правительство Украины намерено ввести новые санкции против России
Согласно сообщению, ведомство предложило ввести санкции против 23 физических лиц, занимающихся «незаконными археологическими поисковыми работами» в российском Крыму, 14 юридических лиц, которые якобы поставляют военно-промышленное оборудование для ДНР и ЛНР, а также против ряда других физических и юридических лиц, работающих с предприятиями и портами Крыма.
Обновлено в 15:35
Политика
Суд отложил вынесение приговора экс-советнику Трампа
Суд вновь отложил вынесение приговора бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну за дачу ложных показаний ФБР.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Трамп издал указ о создании командования космическими силами США
Президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании национального командования космических сил (ККС) страны.
Обновлено в 12:39
Политика
Или Украина или Россия: Порошенко ставит верующих перед выбором
Верующие должны сделать выбор между Украиной и Россией, чтобы объединить православных, заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает УНИАН.
Обновлено в 18:48
Армия и оружие
В СБ России рассказали о перемещении сирийских боевиков в Африку
Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку и организовала там анклавы террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".
Обновлено в 19:26