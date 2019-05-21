Политика

Путина и Зеленского не пригласили на празднования в НормандииРБК 05:44

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон. Об этом РБК 20 мая заявили в пресс-службе Елисейского дворца.
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Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

РБК05:44
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