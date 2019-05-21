Политика

Путина и Зеленского не пригласили на празднования в НормандииРБК 05:44

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон. Об этом РБК 20 мая заявили в пресс-службе Елисейского дворца.
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Во Франции объяснили, почему не пригласили Путина на празднества в Нормандию

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Властям Франции придется оправдываться за отсутствие Путина

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Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию

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Взгляд.ру06:06

Почему Путина не пригласили на празднования в Нормандию, объяснила Франция

Газета.Ru10:20
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
Политика

Кремль ответил на заявление о новых санкциях США

"Президент Путин неоднократно заявлял, что любые действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать проекту - это неприкрытое проявление недобросовестной конкуренции", - напомнил пресс-секретарь российского лидера.
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Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии

В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
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Кадыров хочет поощрить мужчин, вытащивших девочку из люка в Москве

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Улан-удэнцы жалуются на детскую больницу

Группу в "Вайбере" "Пострадавшие ДКБ Модогоева" создал Антон Котенко. Его четырёхмесячный сын Захар попал в больницу с бронхитом 30 января.
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По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
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Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
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Музыкальный лейбл Gazgolder (Баста, Смоки Мо, T-Fest, Matrang) представил новый бренд наушников и акустики под лаконичным названием Z. Модельный ряд включает в себя беспроводные наушники и колонки, а также проводные наушники за 30 и 50 тысяч рублей.
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Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Общество

Parisien: умер изобретатель укладки волос Патрик Алес

Во Франции в возрасте 88 лет умер парикмахер и предприниматель Патрик Алес.
Обновлено в 13:29
Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

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Транспорт

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
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Луна пережила столкновение с карликовой планетой

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Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией

Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.
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Политика

Зеленский направил Парубию просьбу о внеочередном заседании Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.
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Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
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«Челси» официально представил Пулишича

Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
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В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
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«Лукойл» потратил на buy back более $2,6 млрд

«Лукойл» проводит программу обратного выкупа акций на общую сумму до $3 млрд сроком действия с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited.
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Убийство комбата ДНР попало на видео

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Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
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Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
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Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
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Глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев сообщил агентства URA.RU, что ради мира в городе забор вокруг площадки в сквере, где приостановлено строительство храма, будет демонтирован.
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США ввели санкции против трех российских организаций

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
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Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

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Джордж Мартин работает совместно с FromSoftware над следующей игрой

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