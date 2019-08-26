Экономика
Общественная служба новостейПутин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля.БИЗНЕС Onlineвчера в 06:45
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Эксперт прокомментировал заявление Путина о медленном росте реальных доходов россиян
RT на русскомвчера в 15:31
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Музыка
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