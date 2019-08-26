с чего всё началось

Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Общество Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.

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Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Экономика Верховный суд оценит обоснованность расходов АСВ на услуги юрфирм Верховный суд 7 октября рассмотрит жалобу кредитора рухнувшего Пробизнесбанка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ): компания «Автоцентр» считает, что АСВ как конкурсный управляющий завысило расходы на юристов.

Происшествия В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле Сегодня ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга разбились два подростка на мотоцикле.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Музыка Лолита дважды разрыдалась на сцене во время исполнения песни Варум Для певицы выбрали композицию «Городок» Анжелики Варум, однако во время репетиции артистка так растрогалась, что дважды разрыдалась.

Шоу-бизнес Алла Пугачева признала Светлану Лободу своей преемницей Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.

Происшествия В Петербурге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Музыка Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.

Политика Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела, поэтому министерствам дано поручение проработать эти вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

Футбол ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом» Главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков рассказал, что в ответном матче с греческим «Олимпиакосом» краснодарский клуб рассчитывает на реванш.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Авто «Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.

Футбол Игнашевич объяснил, почему Слуцкий раскачивается во время матчей Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич объяснил, почему наставник «Витесса» Леонид Слуцкий раскачивается во время матчей, находясь на тренерской скамейке.

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Музыка Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос» Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.