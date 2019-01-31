Политика
Путин знал о подготовке задержания сенатора АрашуковаКоммерсантъ 05:56
Президент России Владимир Путин был в курсе подготовки задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло. Пока предъявлены достаточно тяжкие объявления, и будет вестись следствие, за которым последует суд. Пока больше сказать нечего.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:39
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