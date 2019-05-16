Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срокаТелеканал 360° 09:45

Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости». «В конце года с опережением графика железнодорожная часть [Крымского] моста будет достроена и он заработает», — сказал глава России.

Футбол РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и Ильиным Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».

Политика Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".

Политика Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Экономика Отток капитала из России вырос почти в два раза Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка.

Общество Названы директора российских музеев с самым высоким доходом Замыкает тройку самых высокооплачиваемых глав российских музеев генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Музыка В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019» Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.

Космос Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».

Происшествия На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.

Политика Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.

Армия и оружие В пакистанском Белуджистане уничтожены девять террористов Военные Пакистана уничтожили девять террористов в городе Мастунг на юго-западе провинции Белуджистан, 16 мая передает агентство Reuters.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Шоу-бизнес Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».

Армия и оружие ВСУ обстреляли автобус с рабочими ДФС Под обстрел попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны ДФС по автотрассе Н-20 в н.п. Ясиноватая.

Технологии В Германии прошли испытания воздушного электротакси Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.

Происшествия В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.

Здоровье Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.

Армия и оружие Россия и Перу обсуждают поставку дополнительной партии МиГ-29 Перуанские военнослужащие проявляют заинтересованность в приобретении дополнительной партии авиационной техники данного типа.

Футбол Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак» Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о переходе в стан «красно-белых» из «Локомотива».

Политика Трамп хочет изменить закон о мигрантах Президент США Дональд Трамп намерен изменить закон с тем, чтобы власти получили право высылать из страны детей, проникших на территорию США без сопровождения родителей.