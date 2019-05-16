Политика
Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срокаТелеканал 360° 09:45
Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости». «В конце года с опережением графика железнодорожная часть [Крымского] моста будет достроена и он заработает», — сказал глава России.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Суд арестовал более 20 участников акции против храма в Екатеринбурге
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника несанкционированных акций против строительства храма в городском сквере, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 03:24
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Политика
Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
У Олега Газманова обнаружили опухоль
Одной из первых громких сенсаций стала новость о болезни, которую недавно у певца диагностировали врачи — опухоль на голосовых связках.
Обновлено в 01:43
Политика
«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда, Украина) (Євпропейська правда)
Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации).
Обновлено в 05:16
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли
Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Хоккей
Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев выругался матом после аннуляции результатов шоу «Голос. Дети»
Выпускник «Дома-2» не смог сдержать свой гнев даже после того, как сегодня, шестнадцатого мая, было объявлено об аннуляции результатов голосования.
Обновлено в 11:49
Политика
В Китае в продаже появились туалетные ершики с изображением Дональда Трампа
Обновлено в 13:03
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Общество
Россиянам добавят один день отпуска
Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Зеленский попросил международные НR-агентства найти губернаторов для Украины
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к международным рекрутинговым агентствам в поиске кандидатур на вакантные посты глав областей.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
Любую игру из Steam теперь можно бесплатно запустить на iPhone
Приложение Steam Link от Valve теперь доступно на устройствах iOS и Apple TV.
Обновлено в 10:18
Кино
Суд признал законным снятие запрета на въезд Добронравова на Украину
Обновлено вчера в 19:25