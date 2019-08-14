Финансы

Путин ждет снижения ставок по ипотекеPiter.tv вчера в 09:53

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным отметил, что рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца текущего года.
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Путин ожидает снижения ипотечных ставок до конца этого года

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