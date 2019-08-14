Финансы
Путин ждет снижения ставок по ипотекеPiter.tv вчера в 09:53
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным отметил, что рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца текущего года.
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Здоровье
Специалист рассказал, какие продукты убивают раковые клетки
Обновлено в 05:25
Происшествия
СК возбудил дело по факту жёсткой посадки самолёта в «Жуковском»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту экстренной посадки самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту «Жуковский».
Обновлено в 01:34
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Блогеры восхитились пилотами севшего в поле рядом с Жуковским самолета
Пользователи соцсетей благодарят пилотов самолета А321 «Уральских авиалиний», которые успешно совершили экстренную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский.
Обновлено в 04:30
Интернет
Google не пускает на сайты каждого второго пользователя
Безрезультатный поиск Google лишает сайты более половины посетителей — поисковик показывает слишком много информации с различных сайтов прямо в результатах поиска, что избавляет пользователей от необходимости переходить на сами сайты.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Москве мужчина ранил полицейского в живот при проверке документов
На севере Москвы мужчина напал на полицейского во время проверки документов и ранил его, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:30
Футбол
Мирзов рассказал, cколько минут готов провести на поле
Обновлено в 03:53
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Фанат «Спартака» рассказал об экстренной посадке «Аэробуса»
15 августа летательное судно совершило экстренную посадку в поле после того, как турбины попало несколько птиц.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь
Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.
Обновлено в 06:10
Футбол
В «Спартаке» прокомментировали слухи о назначении Черчесова вместо Кононова
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что слухи о назначении Станислава Черчесова главным тренером команды вместо Олега Кононова не соответствуют действительности.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Счёт Пугачевой могут арестовать из-за дачного забора
«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня Тимати отмечает день рождения. Сегодня музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
На кадрах молодые люди страстно целуются.
Обновлено в 06:11
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Игры
Огненный трейлер новой игры Need For Speed Heat
Предыдущая игра серии NFS под названием Payback датируется 2017 годом, и вот уже выходит новая версия — Need For Speed Heat.
Обновлено в 05:53
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до 28%
После объявления пенсионной реформы рейтинг партии «Единая Россия» обвалился до отметки в 28%.
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
У погибшего солиста Prodigy были многомиллионные долги
Покончивший с собой солист The Prodigy Кит Флинт имел долг в 7,3 млн фунтов стерлингов долга по кредитам и налоговым отчислениям, передает The Sun.
Обновлено в 05:14
Футбол
Дубль Ибрагимовича поднял «Гэлакси» на третье место на Западе MLS
Ибрагимович открыл счет на 68-й минуте матча, а на 82-й реализовал пенальти, поставив победную точку.
Обновлено в 00:33
Политика
В ДНР назвали число получивших гражданство России
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Обновлено вчера в 11:28