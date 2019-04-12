Политика

Путин заявил об уходе в прошлое службы по призывуLenta.ru 08:18

Практика призыва в армию постепенно уходит в прошлое, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками НПО «Энергомаш» в пятницу, 12 апреля.
Читать в источнике
Владимир Путин
Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. Призыв постепенно будет уходить в прошлое. Правда, для этого нужно время и финансы. Профессиональная армия в связи с усложнением техники нужна. Тенденция есть, и будем двигаться по этому пути.
— Владимир ПутинПетербургская газета 09:46

Подробнее о событии

Призыв в армию в России уйдет в прошлое, — заявил Владимир Путин

Эхо Москвы11:14

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

РИА Новости08:01

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

РБК08:35

Путин: Призыв в армию будет уходить в прошлое

Российская газета08:29

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

RT на русском08:21

Путин: призыв в армию уйдет в прошлое

Газета.Ru08:12

Путин предрек полный отказ от службы по призыву

Коммерсантъ08:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Спорт

Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 06:23
Культура

Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт

Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Денис Клявер опубликовал фото с подросшей дочерью от Евы Польны

Денис Клявер опубликовал фото с подросшей дочерью от Евы Польны Напомним, что Денис Клявер и Ева Польна познакомились на гастролях.
Обновлено в 09:22
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии

Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч против СПАЛ

Тренерский штаб футбольного клуба «Ювентус» не включил португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 32-го тура серии А против команды СПАЛ из города Феррара.
Обновлено в 12:26
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем

Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Здоровье

Онкологи назвали ранние симптомы рака

Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Кино

Скончался режиссер Сергей Страхов

Обновлено в 10:13
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено в 12:34
Экономика

В Петербурге нашли нелегальный склад запрещенной белорусской молочки

В Петербурге обнаружен склад, где хранилась запрещенная молочная продукция из Белоруссии, сообщает Россельхознадзор.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Госиспытания ЗРК «Витязь» завершены

Обновлено в 09:26
Космос

Ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций

Обновлено вчера в 23:06
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Авто

В марте российский авторынок стал пятым в Европе

Крупнейшим авторынком Европы по итогам марта 2019 года стала Великобритания с объемом реализации 458 054 машины (-3,4%).
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Культура

Добронравов из «Сватов» взбесил Украину посещением Крыма

Напомним, в ноябре 2017 года российский актер Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько в популярном украинском сериале «Сваты» был внесён в список лиц, угрожающих безопасности Украины.
Обновлено в 11:38
Политика

Польша не пустила российский парусник в свои воды

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии

Обновлено в 03:58
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Обновлено вчера в 21:29
Футбол

Головин отметил красоту российских девушек

У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное