Путин заявил об уходе в прошлое службы по призывуLenta.ru 08:18

Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. Призыв постепенно будет уходить в прошлое. Правда, для этого нужно время и финансы. Профессиональная армия в связи с усложнением техники нужна. Тенденция есть, и будем двигаться по этому пути.

Практика призыва в армию постепенно уходит в прошлое, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками НПО «Энергомаш» в пятницу, 12 апреля.

Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву

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