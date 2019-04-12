Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлоеРИА Новости 08:01
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
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Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. Призыв постепенно будет уходить в прошлое. Правда, для этого нужно время и финансы. Профессиональная армия в связи с усложнением техники нужна. Тенденция есть, и будем двигаться по этому пути.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Политика
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У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
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Политика
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Президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения при реформировании системы обращения с бытовыми отходами («мусорная реформа»).
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
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