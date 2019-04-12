Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлоеРИА Новости 08:01

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
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Владимир Путин
Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. Призыв постепенно будет уходить в прошлое. Правда, для этого нужно время и финансы. Профессиональная армия в связи с усложнением техники нужна. Тенденция есть, и будем двигаться по этому пути.
— Владимир ПутинПетербургская газета 09:46

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Призыв в армию в России уйдет в прошлое, — заявил Владимир Путин

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