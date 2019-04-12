Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлоеРИА Новости 08:01

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Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.

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