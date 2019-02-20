Путин заявил об угрозе отключения России от интернетаКоммерсантъ 12:02

Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят.

Президент России Владимир Путин считает, что России надо быть готовой к отключению от мировой сети интернет, потому что такая угроза существует. Соответствующее мнение глава государства озвучил на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Путин заявил об угрозе отключения России от интернета

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