Финансы

Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотекеИзвестия 07:50

Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией. Об этом глава государства заявил в среду, 14 августа, в ходе встречи с главой банка ВТБ Андреем Костиным.
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Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года

РИА Новости08:21

Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке

RT на русском07:37

Путин ожидает снижения ипотечных ставок до конца этого года

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Путин ожидает понижения ипотечных ставок до конца года

Московский Комсомолец07:50

Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке

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Путин обозначил ожидания по поводу ипотеки

Lenta.ru07:58

Костин ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАСС07:36
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