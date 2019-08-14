Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией. Об этом глава государства заявил в среду, 14 августа, в ходе встречи с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Культура Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Общество AP: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах Девять женщин обвинили испанского певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Об этом проинформировало агентство Associated Press.

Кино Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.

Космос Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.

Экономика «Аэрофлот» объявил конкурс на ремонт SSJ-100 с платой за летные часы "Аэрофлот" объявил конкурс на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) запасных частей своих 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов закупки.

Общество Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.

Кино Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби» Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.

Политика В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе В администрации президента России не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Происшествия В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Политика Часть улицы Нью-Йорка хотят назло Трампу переименовать в авеню Обамы Более 107 тысяч американцев высказались за переименование участка Пятой авеню в Нью-Йорке, где расположен небоскрёб Trump Tower, в авеню Барака Обамы.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Аллой Вербер в Торонто Пару минут назад в своем микроблоге в Instagram поп-король заявил, что церемония прощания уже началась, а ему лишь остается пересматривать архивные фото и видео, на которых Алла Константиновна еще жива и полна сил и энергии.

Политика Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Общество Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов «Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.

Экономика Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.

Экономика «Газпром» затевает два гигантских проекта на Балтике "Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".

Энергетика В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Происшествия На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.

Политика В Совфеде ответили на слова Меркель о вине России в развале ДРСМД Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил слова канцлера Германии Ангелы Меркель о вине России в развале ДРСМД как ожидаемые.