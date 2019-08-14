Финансы
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотекеИзвестия 07:50
Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией. Об этом глава государства заявил в среду, 14 августа, в ходе встречи с главой банка ВТБ Андреем Костиным.
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Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Общество
AP: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Девять женщин обвинили испанского певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Об этом проинформировало агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 04:14
Кино
Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году
Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 23:56
Космос
Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь
Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.
Обновлено в 12:04
Экономика
«Аэрофлот» объявил конкурс на ремонт SSJ-100 с платой за летные часы
"Аэрофлот" объявил конкурс на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) запасных частей своих 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов закупки.
Обновлено в 10:47
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Мужчину изрезали шилом на платформе «Тимирязевская» в Москве
Неизвестный изрезал мужчину на платформе станции "Тимирязевская" Савеловского направления МЖД.
Обновлено в 14:56
Политика
В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
В администрации президента России не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Политика
Часть улицы Нью-Йорка хотят назло Трампу переименовать в авеню Обамы
Более 107 тысяч американцев высказались за переименование участка Пятой авеню в Нью-Йорке, где расположен небоскрёб Trump Tower, в авеню Барака Обамы.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Аллой Вербер в Торонто
Пару минут назад в своем микроблоге в Instagram поп-король заявил, что церемония прощания уже началась, а ему лишь остается пересматривать архивные фото и видео, на которых Алла Константиновна еще жива и полна сил и энергии.
Обновлено в 11:54
Политика
Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки
Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено в 13:29
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено в 15:01
Экономика
Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Экономика
«Газпром» затевает два гигантских проекта на Балтике
"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
Обновлено в 04:20
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Происшествия
На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр
Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Технологии
Сточные воды в Петербурге начнут очищать ультрафиолетом
Обновлено в 14:48
Политика
В Совфеде ответили на слова Меркель о вине России в развале ДРСМД
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил слова канцлера Германии Ангелы Меркель о вине России в развале ДРСМД как ожидаемые.
Обновлено в 13:10
Интернет
Huawei и «Яндекс» работают над конкурентом для Google Maps
Санкции со стороны США вынудили Huawei активнее работать над собственной ОС HarmonyOS.
Обновлено в 12:16