Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией. Об этом глава государства заявил в среду, 14 августа, в ходе встречи с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке

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